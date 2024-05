Intelligenza artificiale, molti ragazzi isolati la usano per crearsi degli amici virtuali

Non c'è dubbio che molte persone abbiano dei problemi nello stabilire rapporti interpersonali o che subiscano veri e propri traumi a causa del modo in cui la società risponde a certe loro particolarità e debolezze. Per questo molti finiscono per sentirsi isolati , mancanti cioè di connessioni sociali.

Stando a un recente resoconto pubblicato da The Verge, molti giovani marginalizzati stanno usando le intelligenze artificiali , ossia i chatbot come ChatGPT, come se fossero delle loro amicizie.

Intelligenze artificiali, rapporti reali

Molti usano le intelligenze artificiali per crearsi delle amicizie

L'articolo di The Verge racconta ad esempio la storia di uno di loro, chiamato Aaron per non svelarne la vera identità, che ha utilizzato Character.AI per parlare con un personaggio chiamato "Psychologist". Ha iniziato a usare il servizio dopo essere stato escluso dal suo gruppo di amicizie, sentendosi appunto isolato.

"Non è come con un diario, in cui ti sembra di parlare a un muro," ha spiegato il ragazzo, aggiungendo che il suo amico virtuale dà delle risposte vere alle sue domande. Del resto stiamo parlando di un servizio, quello di Character.AI, che viene utilizzato giornalmente da più di 3,5 milioni di persone, come riportato dalla BBC.

Naturalmente il suo utilizzo molteplice, visto che consente di creare personaggi di ogni tipo, anche sessualmente espliciti, per così dire, tanto che molti lo stanno sfruttando per crearsi dei compagni virtuali con cui intrattenersi.

Per adesso, comunque, l'intelligenza artificiale è un campo tutto da scoprire, con risultati spesso sorprendenti, quanto inquietanti. Ad esempio, ci sono stati casi come quelli di fidanzate create con l'intelligenza artificiale Replika che hanno iniziato ad abusare verbalmente i loro creatori, dopo essere state abusate a loro volta.

Inevitabilmente, comunque, si dovrà riflettere moltissimo sul futuro delle intelligenze artificiali e su come andranno a influire sui modi di rapportarsi tra le persone reali.