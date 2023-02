Horizon Call of the Mountain è in fase gold, pronto per l'uscita con PlayStation VR2

Horizon Call of the Mountain ha concluso lo sviluppo ed è entrato ora ufficialmente in fase gold, come riferito dallo stesso team Guerrilla Games, con il gioco che è ora pronto a uscire in corrispondenza del lancio di PlayStation VR2.

Come vediamo nel tweet qui sotto, pubblicato dall'account ufficiale di Guerrilla, il gioco è ormai concluso e si appresta ad essere distribuito. "Siamo emozionati a svelare delle notizie esaltanti oggi: Horizon Call of the Mountain è entrato in fase gold!" Si legge nel tweet, "Non manca molto a entrare in questa nuova avventura".



Ad accompagnare il messaggio c'è anche un breve video di pochi secondi che mostra il protagonista del gioco (o meglio, le sue braccia) suonare un gigantesco gong che risuona tra montagne e vallate, attirando l'attenzione di varie creature meccaniche.

Horizon Call of the Mountain rappresenta il gioco di punta della lineup di lancio di PlayStation VR2, il nuovo visore a realtà virtuale di Sony in arrivo il 22 febbraio 2023, di cui abbiamo parlato approfonditamente nel nostro provato. Tuttavia, l'uscita della periferica sarà comunque accompagnata da una grande quantità di titoli.

Proprio ieri abbiamo visto un video di 6 minuti che condensa ben 114 giochi annunciati per PlayStation VR e in arrivo nella finestra di lancio del visore, a confermare come di titoli previsti e compatibili ce ne siano comunque molti. Potete conoscere meglio il gioco entrato in gold leggendo anche il nostro provato di Horizon Call of the Mountain.