Pokémon Team Championship, al via il più grande evento competitivo di Scarlatto e Violetto in Italia

The Pokémon Company e Nintendo hanno annunciato il Pokémon Team Championship, il più grande evento in Italia dedicato al competitivo di Pokémon Scarlatto e Violetto che si svolgerà dall'8 febbraio fino al 26 aprile.

Ogni mercoledì alle ore 18:00, 10 squadre si sfideranno nel più grande progetto italiano di Pokémon competitivo per videogiochi. La diretta verrà trasmessa sul canale Twitch di Francesco Pardini, ideatore dell'evento e pluricampione nazionale di videogame Pokémon.

Il roster di ciascuna delle 10 squadre in gara è creato attraverso un sistema di scelta dei componenti condotto dai capitani di ciascun team. Tutte le squadre sono ispirate ad una regione Pokémon: da Kanto, a Paldea, passando per Hisui. Inoltre, in ogni squadra milita una personalità internazionale di spicco del competitivo Pokémon, tra cui i pluripremiati Oliver Eskolin, Joseph Ugarte, Thomas Gravouille, Guillermo Castilla Diaz e Eduardo Cunha, attuale campione del mondo in carica.

Dopo una prima fase iniziale della competizione, i migliori 4 team passeranno poi ad una fase ad eliminazione diretta, che decreterà chi saranno i finalisti del torneo e quale sarà poi la squadra che si aggiudicherà il titolo tanto ambito.

L'evento diventerà un vero e proprio spettacolo su Twitch, atravverso uno stream e-sportivo, raccontato dai caster Francesco Pardini, Pietro Xella, Nicholas Ramacciotti ed Andrea Di Tivoli, con approfondimenti, classifiche, curiosità e tanto altro, in diretta mondiale ogni Mercoledì dall'8 Febbraio al 26 Aprile alle ore 18:00, per tre mesi, sul canale Twitch di Francesco Pardini.