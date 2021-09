Hot Wheels Unleashed, trailer di lancio: disponiibile da oggi in early access

Hot Wheels Unleashed è disponibile a partire da oggi in early access per chi ha prenotato la Ultimate Edition e dal 30 settembre per tutti gli utenti, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Milestone.

Nella nostra recensione di Hot Wheels Unleashed abbiamo premiato il racer arcade "in miniatura" sviluppato dal team italiano, in grado di offrire tante vetture e la possibilità di personalizzare e condividere i tracciati.

I piloti possono finalmente derapare, potenziare, saltare e schiantarsi sugli iconici tracciati arancioni di Hot Wheels con dettagli sorprendenti. Il gioco offre modalità per giocatore singolo uniche, tra cui Hot Wheels City Rumble in cui i giocatori devono vincere gare, attacchi a tempo, completare sfide speciali e sconfiggere boss per espandere la propria collezione con auto e pezzi di pista unici.

I giocatori possono anche sfidare gli amici in gare multiplayer fino a 12 giocatori online (incluso il cross-play tramite console della stessa famiglia sin dal primo giorno) e due giocatori offline in modalità split-screen.

Hot Wheels Unleashed, una fase di gara

La griglia di partenza include 66 veicoli, inclusi i design originali più celebri di Hot Wheels nei 53 anni di storia del brand come Boneshaker, Rodger Dodger e Twin Mill, icone automobilistiche della cultura pop come la Batmobile di DC, il Party Wagon di Teenage Mutant Ninja Turtles, Snoopy di Peanuts, la Macchina del Tempo di Ritorno al futuro, K.I.T.T. di Knight Rider e OEM tra cui Audi, Ford, Honda e molti altri.

Ogni veicolo ha attributi speciali e livelli di rarità che i giocatori possono aggiornare. I design originali e gli OEM di Hot Wheels possono anche essere personalizzati con livree uniche tramite l'editor di livree, dove i giocatori possono anche caricare le loro creazioni o scaricare i design dalla community.

Hot Wheels Unleashed presenta sei ambientazioni, ognuna con il proprio parco giochi e uno stile unico: Garage, Skyscraper, College Campus, Skatepark, Track Room (un palco speciale progettato specificamente per mostrare la libertà offerta dalla feature Track Builder) e The Basement, un spazio personalizzabile, dove i giocatori possono riorganizzare mobili e accessori con centinaia di opzioni di personalizzazione.

Hot Wheels Unleashed, una vettura corre sui tratti magnetici della pista

Il Track Builder è una feature unica, che i designer di Milestone hanno utilizzato per creare i tracciati del gioco e consente ai giocatori a loro volta di creare infinite variazioni delle piste attraverso diversi moduli. Al lancio sono disponibili più di 20 moduli, come T-Rex Escape, Spider Ambush e Hungry Cobra. Il Track Builder offre anche ai giocatori la possibilità di condividere le proprie creazioni all'interno del gioco o di scaricare e divertirsi con le piste create da altri giocatori.

Per mantenere viva la competizione, il piano di contenuti post lancio di Hot Wheels Unleashed includerà più veicoli di brand iconici come Street Fighter, Masters of the Universe, DC, Barbie, insieme a OEM con un pedigree da corsa come Aston Martin, BMW e McLaren.

I DLC gratuiti e premium verranno pubblicati periodicamente con auto, moduli per la costruzione di tracciati, elementi di personalizzazione e set di espansione a tema esclusivi che introdurranno nuove ambientazioni. I giocatori avranno anche la possibilità di partecipare a Racing Seasons e sfide a tempo limitato con nuovi veicoli e ricompense speciali.