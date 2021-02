Humankind, video ci parla dell'arte della guerra

Amplitude Studios ha pubblicato un nuovo video dello strategico a turni 4X Humankind, per parlare nello specifico dell'arte della guerra, ossia di come si combattono le battaglie all'interno del gioco con il controllo tattico diretto.

La guerra è un elemento inevitabile della storia umana. E quando stai cercando di costruire un impero, potrebbe arrivare il giorno in cui vorrai guidare tu stesso le truppe in battaglia, proprio come Cesare o Napoleone. In HUMANKIND, il titolo strategico storico di prossima uscita, non sarai solo il sovrano e il responsabile delle decisioni del tuo impero, ma sarai anche quello che impartirà direttamente gli ordini di battaglia. Preparati a padroneggiare l'arte della guerra!

Il Feature focus #10 "Art of War" si focalizza su alcune delle basi delle battaglie in HUMANKIND. Le unità sono raggruppate in eserciti, consentendo ai giocatori di controllare in modo efficiente molte unità che poi si schierano per combattere direttamente sulla mappa. Avrai il pieno controllo di dove si trova esattamente ciascuna unità, dove si muovono e cosa attaccano, il che significa che sarai in grado di sfruttare appieno il terreno.

Ovviamente se scegli di impegnarti in battaglia! È stato incluso anche un pulsante di risoluzione automatica dei conflitti per coloro che sono meno interessati ai dettagli della guerra. Questa è stata solo una delle tante richieste che abbiamo ricevuto tramite i feedback dei giocatori durante le nostre precedenti sezioni di gioco di OpenDev, in cui abbiamo invitato la community ad aiutarci a migliorare il gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Humankind è prenotabile per PC e Stadia.

Humankind, un artwork del gioco

Guarda il video completo qui per saperne di più sul combattimento e sui cambiamenti integrati grazie al feedback della community Ci vediamo sul campo di battaglia!