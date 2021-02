Outriders: demo disponibile su tutte le piattaforme

Square Enix ha annunciato che la demo di Outriders è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam o GeForce Now). All'appello manca solo la versione Stadia.

Per chi non lo conoscesse, Outriders è uno sparatutto in terza persona sviluppato da People Can Fly (Painkiller, Gears of War: Judgment, Bulletstorm) e Square Enix External Studios (Sleeping Dogs, Just Cause).

"Crediamo in una campagna di marketing onesta e trasparente e il modo migliore per mantenere questa promessa è permettere ai giocatori di provare OUTRIDERS prima della sua uscita con una demo gratuita sulla piattaforma di loro scelta. In questa grossa demo, è possibile passare diverse ore su Enoch per esplorare le caratteristiche di ciascuna classe, i poteri e le configurazioni dei personaggi. Sarà anche possibile trasferire i progressi nel gioco completo", ha dichiarato Jon Brooke, co-direttore dello studio di SQUARE ENIX External Studios, che aggiunge: "Quello che i giocatori vedranno nella demo è solo la punta dell'iceberg, è solo l'inizio dell'epico viaggio che vivranno dal 1° aprile."

Il comunicato stampa ci ricorda anche che è possibile giocare all'intero primo capitolo della campagna di OUTRIDERS, ovvero fino a tre ore di gameplay per ogni playthrough. La demo permette di usare vari personaggi e di provare tutte le quattro le classi disponibili nel gioco: Distruttore, Piromante, Tecnomante e Mistificatore.

Inoltre, i progressi nella campagna verranno trasferiti nel gioco completo per chi acquisterà OUTRIDERS per la stessa piattaforma.

Nella demo è anche disponibile la modalità multigiocatore in co-op, che si sblocca dopo il prologo e include una versione beta del sistema completo di cross-play che sarà disponibile al lancio.Rivediamo il video dedicato ai 10 motivi per giocare alla demo di Outriders: