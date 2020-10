Hyper Scape, la Stagione 2 ha una data: tutte le novità da Ubisoft

Hyper Scape vedrà a breve l'inizio della Stagione 2: la data di partenza è fissata al 6 ottobre e ci sono diverse novità interessanti, fra cui nuove modalità, nuove armi e nuovi hack.

Come scritto nella nostra recensione di Hyper Scape, il titolo Ubisoft vanta un gameplay fresco e frenetico, nonché alcune interessanti idee sul fronte strutturale, ma compete in un mercato ormai inflazionato e difficile.

Prima della Stagione 2, i giocatori avranno anche l'opportunità di partecipare a Project Tower, un evento speciale di Hyper Scape che sarà disponibile dalle 20:00 alle 21:00 CEST del 4 ottobre.

Fin dall'inizio della Stagione uno, sono stati trovati alcuni glitch nelle strade di Neo-Arcadia, che suggerivano la presenza di qualcosa fuori dal controllo di Hyper Scape. Ora per la Prisma Dimensions è arrivato il momento di affrontare questa minaccia a testa alta.

NUOVI CONTENUTI DELLA STAGIONE 2

Durante la stagione, i giocatori avranno l'opportunità di scoprire un nuovo quartiere e provare una nuova arma, l'Atrax, in grado di sparare proiettili esplosivi che esplodono dopo un certo periodo di tempo.

Verso la metà della stagione sarà disponibile anche un nuovo hack a tempo limitato, la Piattaforma, che consentirà di impiegare una piattaforma orizzontale in grado di facilitare il movimento, ma anche offrire nuove opportunità creative.

Nel corso della Stagione 2, Hyper Scape offrirà anche alcune nuove modalità di gioco, tra cui Crown Rush Duo e Floor is Lava. L'hack Piattaforma sarà essenziale per Floor is Lava, dove il terreno è stato trasformato in una distesa di magma letale.

Oltre alle nuove modalità, la Stagione 2 vedrà il ritorno delle modalità Crown Rush, Faction War e Turbo Mode, con altre sorprese che saranno svelate nel corso della stagione stessa.

NUOVE CARATTERISTICHE DEL GIOCO

Una novità della Stagione 2 sarà un nuovo sistema di classificazione, che darà ai giocatori la possibilità di confrontarsi con gli altri partecipanti. Il grado sarà deciso in base alle dieci migliori partite di ciascun giocatore: Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante o Campione.

Per l'assegnazione del grado conteranno solo le partite giocate nella modalità Crown Rush Squad. Come parte delle modalità a tempo limitato a rotazione, Crown Rush Solo sarà disponibile durante la Stagione con una nuova variante, Second Chance, che darà ai giocatori l'opportunità di tornare nella battaglia se saranno eliminati all'inizio della fase di gioco.

A partire dalla Stagione 2, i giocatori otterranno un regalo giornaliero per ogni giorno in cui giocheranno a Hyper Scape. Il regalo giornaliero potrà includere vari oggetti, come Punti battaglia o elementi cosmetici.

Inoltre, saranno lanciati un nuovo Pass battaglia gratuito e premium di 100 Tier, insieme a nuovi completi Campione esclusivi, skin per le armi, pod di schieramento e molto altro.

UN NUOVO FUMETTO

Ieri, Hyper Scape e Dark Horse Comics hanno pubblicato il secondo numero del fumetto di Hyper Scape, "HYPER SCAPE #1 The First Principle Part 2."

"HYPER SCAPE #1 The First Principle Part 2" è il secondo numero di una serie digitale composta da dodici fumetti di dieci pagine, che saranno pubblicati a cadenza mensile. Il nuovo fumetto è ora disponibile sul sito web di Hyper Scape, oltre che su Dark Horse Digital, Comixology e altri siti web di fumetti digitali.

Queste sono solo alcune delle nuove caratteristiche che saranno disponibili in Hyper Scape, con molte altre che sarà possibile scoprire al lancio della Stagione 2 il 6 ottobre.