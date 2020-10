FIFA 21, premiere mondiale stanotte con performance musicali e molto altro

La premiere mondiale di FIFA 21 organizzata da Electronic Arts per stanotte prevede performance musicali con artisti come Dua Lipa, Anitta, Tame Impala e Diplo, ma non solo.

Dopo il coinvolgente trailer di lancio, FIFA 21 si prepara insomma a un evento della durata di ben ventidue ore, che avrà inizio alle 20.00 e proporrà diversi appuntamenti fino alle 5.00 di domattina.

EA SPORTS FIFA 21 da il via alla sua anteprima mondiale il 1 ottobre con la primissima FIFA World Celebration, in cui gli oltre 40 artisti di tutto il mondo che hanno partecipato alla colonna sonora di FIFA 21 si riuniranno sui rispettivi canali per celebrare l'imminente lancio del gioco.

Gli appassionati di calcio potranno ascoltare i propri artisti preferiti in tutto il mondo e partecipare ad altre iniziative durante le 22 ore dell'evento - informazioni complete e line-up possono essere trovate qui.

La line-up musicale include Dua Lipa, Anitta, Tame Impala e Diplo. I fan potranno seguire le loro esibizioni - insieme a quelle di altre star mondiali - sui canali degli artisti e muoversi da un palco all'altro per vedere i propri spettacoli preferiti e celebrare il gioco più bello del mondo.

I membri di EA Play potranno essere tra i primi a scendere in campo a partire dal 1 ottobre con la prova di accesso anticipato di 10 ore su EA Play, che include sfide pre-lancio e ricompense.

Durante il corso della stagione, i membri riceveranno anche Start of Season XP Boosts per FIFA Ultimate Team, divise FUT speciali e premi per personalizzare lo stadio, oltre che il 10% di sconto sui FIFA Points.

Inoltre, i giocatori che accedono a FUT 21 durante l'evento riceveranno un Kylian Mbappe Tifo per FUT Stadium.

FIFA 21, premiere mondiale: il programma