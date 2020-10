Windows 10, aggiornamento di maggio 2020: nuovi update risolveranno i problemi

L'aggiornamento di maggio 2020 per Windows 10 soffre di alcuni problemi che Microsoft ha pensato bene di risolvere preparando una serie di update cumulativi.

La casa di Redmond promette dunque di sistemare gli errori riscontrati dagli utenti con l'aggiornamento di maggio 2020 per Windows 10, e i fix scaricabili tramite Windows Update serviranno appunto allo scopo.

La lista degli interventi è in effetti molto corposa: si fa dalle notifiche di Adobe Flash in Internet Explorer 11 alla comparsa della barra della lingua in Microsoft Edge, dai blocchi nel sonoro dei giochi con audio spaziale ad alcuni crash su file di sistema.

Gli update risolvono inoltre i problemi di riconoscimento con Windows Hello e alcune videocamere, le aberrazioni nei display Windows Mixed Reality, i blocchi delle macchine virtuali e l'autenticazione dell'utente tramite credenziali.

Senza scendere troppo nei dettagli, insomma, i fix sono davvero numerosi e dovrebbero rendere sostanzialmente più stabile il sistema operativo. Come detto, per scaricarli vi basterà cercare nuovi aggiornamenti in Windows Update.