FIFA 21, il trailer di lancio "Win As One" da Electronic Arts

FIFA 21 si presenta con un coinvolgente trailer di lancio intitolato Win As One, che mostra il titolo di Electronic Arts giocato da un gruppo di star e di persone comuni.

Acquistabile in preorder con tanti vantaggi per gli utenti, FIFA 21 introdurrà in questa nuova edizione diverse novità interessanti, sia sotto il profilo del gameplay che dei contenuti.

Nella nuova edizione del calcio di EA Sports troveremo infatti una modalità Carriera diversa dal solito, che si ispira a un classico come Football Manager per coinvolgerci con meccaniche manageriali inedite, dallo spessore sorprendente, ma anche un Volta Football rinnovato, ancora più immediato e frenetico rispetto agli esordi.

Caratteristiche che non vengono enfatizzate nel video, che pensa piuttosto a valorizzare il valore di FIFA e del calcio in generale come importante aggregatore sociale in un momento storico difficile per tutti.

FIFA 21 sarà disponibile a partire dal 19 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.