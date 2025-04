I laptop Razer diventano l’ultima vittima dei dazi di Trump

Fino a pochi giorni fa, la pagina ufficiale del Razer Blade 16 permetteva di effettuare il preordine . Ora, al suo posto, compare un generico tasto "Avvisami". Ancora più indicativo il fatto che la pagina di configurazione del prodotto - dove si potevano selezionare CPU, GPU e altre specifiche - restituisce ormai un errore 404. In Europa, invece, il notebook è ancora disponibile per l'acquisto, confermando che la sospensione riguarda esclusivamente il mercato americano.

La stretta dei nuovi dazi imposti dal presidente Donald Trump inizia a lasciare il segno anche nel settore gaming. Dopo Nintendo e Framework, ora è Razer a fare un passo indietro, sospendendo le vendite dirette dei suoi portatili sul sito ufficiale statunitense. La decisione arriva a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove tariffe sulle importazioni da Paesi come Cina e Taiwan, prevista per questa notte alle 00:01 ET.

Effetti diretti e indiretti della tassa sull’import

Nonostante Razer non abbia ancora ufficialmente collegato la sospensione alle nuove politiche commerciali, il tempismo non lascia molti dubbi. I nuovi dazi colpiranno in maniera decisa le aziende che producono o assemblano in Asia, aumentando sensibilmente i costi di importazione. E come spesso accade in questi casi, il rischio è che a pagare siano i consumatori finali: secondo alcune stime, l'impatto medio per ogni famiglia americana potrebbe superare i 3.800 dollari all'anno - e questo prima che venissero annunciati ulteriori aumenti.

L'errore sulla pagina

Il settore tecnologico è particolarmente esposto: componenti elettronici e assemblaggi provengono spesso da catene produttive globalizzate, difficili da riconvertire nel breve termine. Con una tariffa totale del 104% sulle importazioni dalla Cina, secondo le ultime dichiarazioni di Trump, i costi per le aziende diventano insostenibili, specie per chi basa la propria competitività su prodotti premium come i laptop da gaming.