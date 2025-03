I Metallica portano il loro concerto in realtà immersiva su Apple Vision Pro

Lo spettacolo include l'esecuzione integrale di tre dei brani più iconici della band: "Whiplash", "One" e "Enter Sandman". Inoltre, Apple ha allestito un sistema di ripresa all'avanguardia con 14 telecamere immersive posizionate strategicamente, utilizzando tecniche di stabilizzazione avanzate, camere sospese via cavo e dolly telecomandati per catturare ogni angolo del palco.

Disponibile dal 14 marzo anche nei negozi Apple

L'Apple Immersive Video dei Metallica sarà disponibile dal 14 marzo per tutti i possessori di Apple Vision Pro. Tuttavia, per chi non possiede il visore, gli Apple Store offriranno delle demo esclusive permettendo ai clienti di vivere un'anteprima dell'evento direttamente in negozio.

Il visore Apple

Oltre all'esperienza immersiva, lo stesso giorno Metallica pubblicherà un nuovo EP dal vivo su Apple Music, intitolato M72 World Tour: Mexico City, che conterrà registrazioni dal vivo dello spettacolo. Grazie a questa collaborazione con Apple, i Metallica confermano ancora una volta la loro vocazione all'innovazione, offrendo ai fan un'esperienza mai vista prima, capace di rivoluzionare il modo in cui si vive un concerto.