I nuovi dati di vendita di Mimesis sono impressionanti

A trainare questo nuovo record di vendite è stato soprattutto il corposo aggiornamento distribuito il mese scorso, che ha ampliato i contenuti della versione del gioco in Accesso Anticipato .

Krafton ha annunciato che Mimesis , horror cooperativo per quattro giocatori sviluppato dallo studio ReLU Games, ha superato i due milioni di copie vendute a livello mondiale .

Piccolo e di successo

Mimesis è un survival horror psicologico basato sull'IA. Ambientato in un mondo in cui una misteriosa pioggia trasforma gli esseri umani in creature chiamate Mimesis, il gioco chiede ai giocatori di fuggire a bordo di un tram, raccogliendo risorse e mantenendo in funzione il veicolo, mentre cresce la paranoia che uno dei membri del gruppo possa già essere stato sostituito.

L'intelligenza artificiale che anima le Mimesis è in grado di imitare voci, comportamenti e ricordi, dando vita a tese battaglie psicologiche in cui la fiducia reciproca diventa essa stessa la trappola più insidiosa.

Dopo aver raggiunto il milione di copie vendute nel mondo a 50 giorni dal lancio in Accesso Anticipato dello scorso ottobre, il gioco ha superato la soglia dei due milioni proprio in seguito all'aggiornamento dello scorso mese. Forte di questo slancio, Krafton intende continuare a far crescere Mimesis fino a trasformarlo in un vero e proprio franchise.

L'aggiornamento del mese scorso ha migliorato il comportamento delle creature e rivisto il sistema di progressione e difficoltà del gioco, elementi che avrebbero contribuito in modo determinante all'ultimo picco di vendite. Il titolo si è inoltre costruito un seguito solido sulle piattaforme video, con contenuti costruiti attorno al suo tema centrale dello scambio d'identità che hanno totalizzato complessivamente 10,33 milioni di ore di visualizzazione e un picco di spettatori simultanei pari a 3,8 milioni su singoli video.

Il mese scorso MIMESIS ha ottenuto anche un importante riconoscimento, diventando il primo gioco coreano a vincere un Excellence Award nella categoria Game Design ai CEDEC Awards 2026, la più grande conferenza per sviluppatori di videogiochi in Giappone, oltre a essere finalista per il Grand Award della stessa categoria. "Il traguardo dei due milioni di copie lo dobbiamo ai giocatori che hanno creduto nel gioco e ci hanno offerto un sostegno così forte," ha dichiarato Min-jung Kim, CEO di ReLU Games. "Continueremo a costruire su questo slancio mentre Mimesis cresce."

Mimesis è disponibile su Steam, dove costa soltanto 9,75 euro. Il prezzo contenuto è un elemento da non sottovalutare per il successo del gioco, come già visto in altri casi, tipo Meccha Chameleon.