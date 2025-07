Il caricatore auto USB-C LISEN è in offerta su Amazon per il Prime Day

Se volete ricaricare smartphone e dispositivi in auto senza attese, il caricatore auto USB-C LISEN da 69W è uno degli accessori più utili da avere sempre con voi . In occasione del Prime Day, è disponibile su Amazon a 6,90€ rispetto a 15,99€, nella colorazione nera, con porta USB-C da 36W, USB-A da 33W, cavo da 60W incluso e un design mini che si integra perfettamente nel cruscotto. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Anche questa offerta è riservata agli iscritti Amazon Prime. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con consegna veloce e resi gratuiti inclusi.

Doppia ricarica rapida e compatibilità totale

Questo caricatore auto LISEN supporta le tecnologie PD3.0 e QC3.0, ed è in grado di ricaricare un iPhone 16 o un Galaxy S25 dal 10% al 75% in circa 25 minuti. È perfetto per evitare spiacevoli sorprese mentre siete in viaggio. Potete collegare fino a due dispositivi contemporaneamente e contare sempre su una carica veloce ed efficiente.

La potenza di ricarica

Nella confezione trovate anche un cavo USB-C da 60W in nylon ultraresistente, ideale anche per chi ha animali domestici o viaggia spesso. Funziona con smartphone Android, iPhone (con cavo compatibile), GPS, tablet e qualsiasi altro dispositivo con porta USB-C o USB-A.