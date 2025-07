Il monitor LG Ultragear da gaming è al suo minimo storico su Amazon: a queste cifre è un best buy

Su Amazon, oggi, in occasione di una nuova tornata di offerte per il Prime Day 2025 viene applicato una promozione sul monitor da gaming LG Ultragear da 27": lo sconto attivo è del 29% e il prezzo totale e finale d'acquisto è di 199,99€ , si tratta del suo minimo storico! Puoi acquistare il monitor LG direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: Questo monitor da gaming con refresh rate fino a 200Hz (in overclock) garantisce un'esperienza di gioco estremamente fluida, permettendoti di visualizzare i frame successivi più rapidamente e reagire con maggiore prontezza. Il display IPS con tempo di risposta di 1ms , invece, offre colori vividi e realistici, riducendo al minimo sfocature e ghosting anche durante le scene più frenetiche

I dettagli del monitor LG

Grazie alla risoluzione QHD (1440p) e al supporto HDR, ogni dettaglio è reso con grande precisione e brillantezza, per un'immersione visiva completa. La compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync elimina effetti di tearing e stuttering, assicurando una fluidità impeccabile in ogni sessione di gioco.

Il monitor integra funzionalità avanzate come Black Stabilizer per una migliore visibilità nelle zone scure, Dynamic Action Sync per ridurre l'input lag, Crosshair per una mira più precisa e un contatore FPS integrato. Infine, il design senza cornici su tre lati esalta l'estetica della tua postazione, mentre la base ergonomica consente la regolazione in altezza, inclinazione e rotazione pivot, garantendo comfort e adattabilità anche nelle sessioni di gioco più lunghe.