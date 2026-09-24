Il nuovo trailer di Order of the Sinking Star presenta i quattro mondi dell'Overworld

L'Overworld è concepito come uno spazio non lineare , senza un unico percorso prestabilito. Dal punto di partenza si diramano quattro direzioni, ciascuna associata a un mondo con personaggi, meccaniche, pericoli ed enigmi differenti. I giocatori potranno passare liberamente da una regione all'altra e tornare sui propri passi quando incontreranno un ostacolo particolarmente complesso. Esplorando, inoltre, la nebbia sulla mappa si dissolverà progressivamente, rivelando nuove aree.

Arc Games e Thekla hanno pubblicato un nuovo trailer di Order of the Sinking Star , avventura narrativa basata sulla risoluzione di enigmi, dedicato all'Overworld, l'ampia area centrale che farà da collegamento tra i diversi mondi del gioco.

Le aree

A nord si trova The Hearty Heroes of Hauling, creato attorno a una compagnia composta da sei avventurieri: Guerriero, Ladro, Mago, Bardo, Chierico e Druido. Ognuno dispone di abilità specifiche per manipolare gli oggetti e superare gli ostacoli, e la soluzione degli enigmi richiede spesso di combinare le loro azioni in sequenza per creare reazioni a catena.

A est si trovano invece le Mirror Isles, dove un ricco mercante affronta un arcipelago nel quale gli specchi magici permettono di scambiare istantaneamente persone e oggetti con le loro immagini riflesse. La posizione rispetto agli specchi diventa quindi un elemento fondamentale per raggiungere isole altrimenti inaccessibili.

A ovest, The Promise segue un esploratore solitario nelle profondità di una vasta rete di caverne. Qui grandi gemme vengono utilizzate per generare fasci di luce colorata capaci di sbloccare diverse abilità, dal passaggio attraverso le pareti alla distruzione di massi, fino al teletrasporto a distanza.

Infine, a sud, Skipping Stones to Lonely Homes racconta la storia di un marinaio rimasto bloccato su alcune isole. Per spostarsi dovrà pianificare attentamente i percorsi, modificare il corso dei fiumi e sfruttare pietre da far rimbalzare sull'acqua e ninfee sulle quali viaggiare.

Il gioco è caratterizzato da oltre 1.000 enigmi progettati manualmente, decine di meccaniche differenti e una quantità di contenuti pensata per offrire centinaia di ore di gioco.

Una delle caratteristiche centrali dell'Overworld emergerà però più avanti nell'avventura. Il raggiungimento delle Gold Rooms provocherà infatti una trasformazione della struttura iniziale, facendo entrare in contatto i quattro mondi. Completando queste stanze sarà possibile unire due regni differenti e accedere a sei grandi aree ibride, nelle quali personaggi e meccaniche provenienti da mondi diversi verranno combinati. Tra gli esempi citati figurano l'utilizzo dei fasci di luce dell'Esploratore insieme agli specchi del Mercante e l'interazione tra la compagnia e le meccaniche del marinaio.

Order of the Sinking Star sarà disponibile dall'8 ottobre su PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro provato.