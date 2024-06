Il primo Master in Game Direction in Italia è organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti presenta il primo Master Specialistico in Italia in Game Direction, ovvero un corso che insegna la direzione, pianificazione e realizzazione di videogiochi nel ruolo specifico di director.

Come riportato sul sito ufficiale, il corso punta a offrire un percorso formativo nel quale si acquisiscono competenze per dirigere e pianificare un progetto videludico in tutte le sue fasi - ideazione, realizzazione e distribuzione - prendendo le decisioni creative e manageriali in funzione del concept e improntato sull'autorialità, ovvero cercando di stimolare una creatività specifica che possa portare all'affermazione anche di uno stile autoriale unico. Il Master dura un anno e chi partecipa ha dodici mesi per ideare, pianificare, progettare e produrre un prototipo che possa diventare un primo prodotto da presentare a possibili editori e finanziatori.

Al corso si può accedere con una laurea nel settore di riferimento del Master, come Laurea in Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo, Laurea triennale in Lettere e Filosofia, Scienze della Comunicazione, DAMS, Economia della Cultura, Design, Ingegneria, Informatica, Architettura, Belle Arti.

Per l'accesso è previsto un esame di ammissione con quota di 50€ e iscrizione possibile dal 3 aprile al 27 giugno 2024, durante il quale vengono valutati alcuni livelli di conoscenza dei candidati attraverso vari step che comprendono un test di cultura generale e conoscenza del mondo contemporaneo dei videogiochi e un colloquio in remoto.