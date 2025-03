Il prototipo dell'iPad Pro pieghevole di Apple potrebbe avere Face ID sotto il display

Questo sarebbe il primo segnale concreto che Apple sta esplorando un'alternativa del posizionamento della fotocamera per il Face ID per i suoi futuri dispositivi pieghevoli. Il colosso di Cupertino ha già da tempo lavorato a soluzioni che permettano di nascondere i sensori sotto il pannello OLED, ma fino a ora questa tecnologia non è mai arrivata su iPhone.

Il futuro degli schermi pieghevoli secondo Apple

Secondo le informazioni diffuse dagli analisti di Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple avrebbe in programma il lancio di un iPad Pro pieghevole con display OLED da 18,8 pollici nel 2027. Parallelamente, Ming-Chi Kuo ha riferito che LG sta preparando la produzione di pannelli per un MacBook pieghevole da 18,8 o 20,2 pollici, che potrebbe entrare in fase di produzione già nel 2025.

Un render di un iPad Fold

Apple, quindi, sembra muoversi su due fronti distinti per il suo primo dispositivo pieghevole: da un lato un iPad di grandi dimensioni, dall'altro un MacBook con schermo flessibile che potrebbe ridefinire il concetto di notebook. Anche il Wall Street Journal ha recentemente riportato che Apple sta sviluppando un dispositivo pieghevole da 19 pollici, pensato per funzionare sia come tablet che come laptop, alimentando ulteriormente le speculazioni su questa nuova categoria di prodotto.