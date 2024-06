Il Signore degli Anelli Illustrato è ora in sconto dell'85% su Amazon Italia: tre volumi con 50 tavole

Se siete appassionati fantasy, avete sicuramente letto Il Signore degli Anelli, ma avete i tre romanzi in versione illustrata con 50 tavole realizzate dal pluripremiato artista Alan Lee? Se la risposta è no, allora ora potete trovare la versione Kindle a un prezzo veramente invidiabile: 2.99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo regolare della versione Kindle è 19.99€, quindi si tratta di un 85% di sconto. Inoltre, la versione con copertina rigida costa 40€. Ovviamente la versione fisica avrebbe un altro tipo di impatto, ma se vi incuriosisce questa edizione ma non volete investire troppi soldi, potete finalmente vederla in formato digitale. Se possedete un tablet o uno smartphone con un buono schermo potete usare l'app Kindle per vedere in alta qualità le illustrazioni, invece di usare il lettore ebook Kindle.