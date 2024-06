Slitterhead spiegato dal creatore di Silent Hill come una versione moderna di una nota esclusiva PS2

Anche perché, accanto a Toyama, ci sono il compositore Akira Yamanoka, anche questo legato da sempre a Silent Hill, e il character designer di Devil May Cry e Breath of Fire, Tatsuya Yoshikawa, a comporre un vero e proprio dream team d'altri tempi.

Toyama ha infatti definito Slitterhead una specie di versione moderna e action di Forbidden Siren , che molti ricorderanno come uno dei più terrificanti survival horror dell'epoca PS2, poi portato anche su PS3 con Siren: Blood Curse , e la cosa non può fare che piacere ai tanti appassionati.

Un'altra meccanica di possessione

In base a quanto riportato da Famitsu, Toyama ha fatto riferimento a Forbidden Siren per spiegare qualcosa dell'ispirazione alla base di Slitterhead, in particolare per quanto riguarda la possessione degli umani.

Un'inquietante scena di Slitterhead

"Il concetto principale è una rivisitazione di Siren [il nome giapponese di Forbidden Siren] come gioco action moderno", ha spiegato il director.

Pubblicato nel 2003, Forbidden Siren stupì il mondo videoludico mettendo in scena un horror con meccaniche assolutamente inedite: metteva nei panni di persone praticamente inerti, all'interno di ambientazioni terrificanti e invase da umani diventati delle sorte di demoni, detti Shibito, con l'unica possibilità di salvezza fornita da una meccanica chiamata "sightjaking", con la quale era possibile vedere dalla visuale dei nemici, e dunque agire di conseguenza.

Anche il gameplay di Slitterhead prevede il possesso dei nemici, ma in questo caso più come corpi invece dei sensi, ma a parte questo i collegamenti non sono facilmente visibili: di fatto il nuovo gioco è un action vero e proprio, mentre Forbidden Siren era soprattutto un titolo stealth.

Il concetto di possessione è comunque anche qui centrale: il protagonista della storia è infatti un'entità chiamata Hyoki che non ha un corpo, ma può possederne altri, prendendo il controllo di umani e combattendo attraverso questi contro l'invasione di parassiti divora-cervelli chiamati Slitterhead, all'interno dell'affollata città di Kowlong.

La data di uscita di Slitterhead è fissata per l'8 novembre 2024, come abbiamo visto nel trailer gameplay alla Summer Game Fest.