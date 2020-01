Il Trono di Spade: Oltre la Barriera a breve su iOS e Android, pre-registrazioni aperte

Il Trono di Spade: Oltre la Barriera sarà disponibile a breve su iOS e Android, in quest'ultimo caso con le pre-registrazioni già aperte.



Si tratta di un RPG strategico ambientato nell'universo de Il Trono di Spade, ma 48 anni prima rispetto agli eventi della serie televisiva prodotta da HBO.



Comanda i Guardiani della notte in una storia inedita de Il Trono di Spade. Con il potere degli alberi-diga impersonerai Jon Snow, Melisandre, Daenerys Targaryen e altri.



48 anni prima degli eventi narrati nella serie TV de Il Trono di Spade, il Lord Comandante Brynden Rivers, meglio noto come "Corvo di Sangue", scomparve mentre si avventurava oltre la Barriera. Ora è il tuo turno di comandare i Guardiani della notte.