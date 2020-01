The Last of Us, il film d'animazione cancellato da Sony: spuntano le immagini

The Last of Us sarebbe dovuto diventare un film d'animazione, ma Sony ha cancellato il progetto. Ad ogni modo, il team dietro il cortometraggio ha pubblicato (per poi rimuoverle) alcune immagini e una descrizione del lavoro.



"In attesa di The Last of Us 2, ci è stato chiesto di creare un cortometraggio coinvolgente con i protagonisti del gioco, Joel ed Ellie, che ripercorrono le vicende del primo episodio della serie", si legge sul sito di Oddfellows.



"Questo tipo di 'riassunto' sarebbe stato piacevole sia per i nuovi utenti che per i fan di vecchia data della serie: un cartone animato da 20 minuti che ripropone la storia di The Last of Us per il grande pubblico."



"Enfatizzando gli elementi drammatici, l'atmosfera e la forza dei personaggi e della trama, il film sarebbe dovuto servire da ponte verso il lancio di The Last of Us: Parte II."



Ecco di seguito alcune immagini del film d'animazione di The Last of Us che non vedrà mai la luce.