Immortals Fenyx Rising e Blood of Zeus di Netflix collaboreranno in un evento di gioco

Il piacevole e sorprendente action-adventure di Ubisoft Immortals Fenyx Rising e la serie TV di Blood of Zeus di Netflix stanno per avviare una speciale collaborazione. A partire dal 28 gennaio 2020, infatti, in Immortals Fenyx Rising sarà disponibile una missione intitolata "Un Tributo alla Famiglia" ispirata al cartone animato di Netflix. Come se non bastasse saranno messe a disposizione nuove opzioni di personalizzazione del personaggio e degli oggetti speciali sempre ispirati alla serie creata da Charley e Vlas Parlapanides.

La connessione tra i due prodotti è facile da comprendere (sicuramente più semplice di quella con Adventure Time): entrambi trattano la mitologia greca e si rivolgono ad un pubblico molto simile. Per questo motivo le due aziende hanno provato a creare questo genere di sinergia per convincere i giocatori di Immortals ad interessarsi alla serie di Netflix e viceversa.

A partire dal 28 gennaio la nuova missione A Tribute to Family chiederà al giocatore di combattere contro una Chimera e un Cerbero così da ottenere degli oggetti speciali. Contemporaneamente nel negozio di gioco comparirà una nuova arma e un costume ispirati a Blood of Zeus.

Se Immortals Fenyx Rising è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, Amazon Luna e PC, questa è la nostra recensione, nel caso in cui vi chiediate come sia, la prima stagione di Blood of Zeus è arrivata su Netflix a partire dallo scorso ottobre. Il colosso dello streaming ha già confermato il cartone animato per la seconda stagione: per il momento ce ne sono già 5 pianificate.