Apex Legends: il trailer di lancio della Stagione 8, Caos!

Vediamo il trailer di lancio della Stagione 8 di Apex Legends, chiamata Caos!, in cui un party a Kings Canyon, il più grande di sempre, non va proprio come avrebbe dovuto, a meno che non fosse previsto che finisse con un'immensa esplosione. Nel mentre entra negli Apex Games Fuse, la nuova Leggenda, pronta a dire la sua sul campo di battaglia.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

Oltre a Fuse, la Stagione 8 - Caos, introdurrà il fucile ripetitore a leva 30-30 e alcuni cambiamenti a Kings Canyon causati dalla distruzione della nuova Leggenda. I giocatori potranno godersi questa nuova stagione dal 2 febbraio, quando sarà disponibile su Xbox, PlayStation e PC, in concomitanza dei due anni di Apex Legends.

Apex Legends è un battle royale free-to-play disponibile per PC, Xbox One, PS4 e in futuro per Nintendo Switch. Inoltre è giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X / S.