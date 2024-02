Immortals of Aveum, le vendite sono quintuplicate dopo gli sconti

Le vendite di Immortals of Aveum sono quintuplicate a partire dallo scorso novembre, in corrispondenza degli sconti che hanno ridotto in maniera significativa il prezzo del gioco: secondo Bret Robbins c'è ancora speranza per questo progetto.

Come forse ricorderete, abbiamo parlato con Robbins di Immortals of Aveum a pochi giorni dall'inizio delle offerte, arrivate in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento Echollector, ed è venuto fuori che il team sta lavorando a un nuovo titolo ambientato nello stesso universo.

Una prospettiva che, alla luce di questi recenti sviluppi, non appare più così nebulosa. "'Sembra bello, lo giocherò quando andrà in sconto', oppure 'sembra bello, lo giocherò quando avrò tempo', diceva la gente, e abbiamo scoperto che era tutto vero", ha detto il creative director ai microfoni di GamesIndustry.biz.

"Quando abbiamo lanciato la promozione, a novembre, e il clamore dei giochi più importanti è cominciato a scemare un po', all'improvviso abbiamo quintuplicato le vendite: la conferma del fatto che gli utenti stavano finalmente scoprendo il nostro titolo e avevano tempo da dedicargli."

"E così siamo ancora qui, a supportare Immortals of Aveum. Le vendite stanno cominciando a ingranare e spero che sempre più gente abbia modo di provare questa esperienza."