Intel Core i9-14900K: ottime prestazioni secondo i primi benchmark, ma l'AMD Ryzen 9 7950X è lontano

Sebbene non siano ancora state ufficialmente presentate, le CPU desktop di Intel della quattordicesima generazione sono già oggetto dei primi test benchmark trapelati online. Le specifiche tecniche, anche senza una conferma ufficiale da parte del produttore, sono ormai conosciute e, a quanto pare, ci sono già test comparativi i cui risultati sono emersi sulla rete. L'Intel Core i9-14900K rappresenta attualmente il modello di punta per la linea desktop, una versione che sarà ulteriormente potenziata e presentata in seguito con la consueta versione KS, a meno che l'azienda non decida di introdurla direttamente nella quindicesima generazione. Come si comporta dunque questa CPU con architettura Raptor Lake Refresh?

I risultati emersi sui test rendering dell'Intel Core i9-14900K I dati trapelati vedono l'Intel Core i9-14900K testato su due noti programmi di rendering, Blender nella sua versione 3.6 e V-Ray 5. I risultati non sorprendono particolarmente se consideriamo il punteggio ottenuto, che dimostra chiaramente come questa CPU sia la più potente dell'intera linea, con un incremento di circa il 6% rispetto all'i9-13900KS. Quello che attira l'attenzione è il confronto con l'AMD Ryzen 9 7950X: quest'ultimo ha ottenuto 570,5 punti su Blender, una decina in più rispetto alla controparte Intel. Ovviamente, si tratta di una differenza minima in termini di prestazioni effettive durante l'uso del programma, ma è importante considerare che le campagne di marketing e gli investimenti delle due società si basano anche su questa piccola differenza di punteggio. La versione basata sull'architettura Raptor Lake Refresh è indubbiamente più performante rispetto ai chip con Raptor Lake "standard", come dimostra la differenza di circa 30 punti a favore dell'i9-14900K rispetto all'i9-13900KS. La nuova CPU di punta è stata anche testata su V-Ray 5, registrando un aumento del 5% rispetto alla CPU della generazione attuale, con 27790 punti contro i 25593 punti dell'i9-13900KS.