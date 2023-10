Red Dead Redemption: un video confronto tra PS3, PS4, PS4 Pro e PS5 con patch per i 60 fps

Come possiamo vedere nel filmato Red Dead Redemption offre una risoluzionedi 640p sulla vecchia PS3. Con PS4 si sale a 1080p, mentre con PS4 Pro e PS5 si balza direttamente ai 2160p. Il framerate invece è bloccato a 30 fps tranne su PS5 dove gira a 60 fps stabili , per l'appunto grazie all'aggiornamento sopracitato .

ElAnalistaDeBits ci propone un nuovo video confronto di Red Dead Redemption tra PS3, PS4, PS4 Pro e PS5 approfittando del lancio della patch 1.03 per le versioni PlayStation che ha aggiunto i 60 fps sulla console ammiraglia di Sony.

Una patch arrivata troppo tardi?

L'aggiornamento con i 60 fps per PS5 è arrivato solo la settimana scorsa, con colpevole ritardo da parte di Rockstar Games rispetto alla data di uscita, una manovra sicuramente discutibile e che secondo Digital Foundry potrebbe essere giustificata dalle potenziali vendite insoddisfacenti del porting.

In ogni caso, si tratta di una patch importantissima e come possiamo vedere nel video di ElAnalistaDeBits la versione PS5 ora gira a 60 fps e con risoluzione 2160p con poche incertezze in termini di performance.