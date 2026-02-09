Intel Core Ultra 5 250K Plus spunta su Geekbench: 18 core e boost a 5,3 GHz, un bel salto rispetto al modello 245K

Il nuovo Intel Core Ultra 5 250K Plus è apparso online in un benchmark Geekbench, offrendo un primo sguardo concreto sulle prestazioni della prossima generazione Arrow Lake Refresh. Il processore, atteso al lancio ufficiale il mese prossimo, si posizionerà nella fascia sub-300 dollari, diventando una proposta interessante per chi cerca prestazioni solide senza puntare ai modelli di fascia alta.
Dal punto di vista tecnico, il Core Ultra 5 250K Plus introduce un netto passo avanti rispetto all'attuale Core Ultra 5 245K. La configurazione prevede 18 core totali, suddivisi in 6 P-Core e 12 E-Core, quattro core in più rispetto al predecessore, tutti dedicati all'efficienza.
Le frequenze e i benchmark dell'Intel Core Ultra 5 250K Plus
Le frequenze riportate indicano un clock base di 4,2 GHz e un boost fino a 5,3 GHz, con un incremento di 100 MHz rispetto al modello precedente. La CPU integra inoltre 30 MB di cache L3 e 6 MB di cache L2, ed è compatibile con le più recenti schede madri LGA 1851.
Il benchmark Geekbench 6.5.0 è stato eseguito su un sistema dotato di ASUS PRIME Z890-P WIFI e 32 GB di memoria DDR5. I risultati mostrano 3113 punti in single-core e 15.251 punti in multi-core. Non si tratta di numeri estremamente impattanti, ma sono coerenti con l'idea di un refresh mirato a migliorare gradualmente le prestazioni.
La lineup di cui fa parte l'Intel Core Ultra 5 250K Plus
Il Core Ultra 5 250K Plus si inserisce in una lineup più ampia che comprende modelli come il Core Ultra 7 270K Plus e il Core Ultra 9 290K Plus, già avvistati più volte nei database di benchmark.
Tutti questi processori rappresenteranno l'ultima generazione per il socket LGA 1851, prima del passaggio di Intel al nuovo LGA 1954, pensato per i futuri processori Nova Lake previsti entro la fine dell'anno.
Dal punto di vista del mercato, il 250K Plus dovrebbe offrire un upgrade sensibile rispetto al 245K, mantenendo un TDP di 125W e un PL2 fino a 159W.