Intel Core Ultra 5 250K Plus spunta su Geekbench: 18 core e boost a 5,3 GHz, un bel salto rispetto al modello 245K

Le frequenze e i benchmark dell'Intel Core Ultra 5 250K Plus

Le frequenze riportate indicano un clock base di 4,2 GHz e un boost fino a 5,3 GHz, con un incremento di 100 MHz rispetto al modello precedente. La CPU integra inoltre 30 MB di cache L3 e 6 MB di cache L2, ed è compatibile con le più recenti schede madri LGA 1851.

Il benchmark Geekbench 6.5.0 è stato eseguito su un sistema dotato di ASUS PRIME Z890-P WIFI e 32 GB di memoria DDR5. I risultati mostrano 3113 punti in single-core e 15.251 punti in multi-core. Non si tratta di numeri estremamente impattanti, ma sono coerenti con l'idea di un refresh mirato a migliorare gradualmente le prestazioni.