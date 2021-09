iOS 15.1 beta: SharePlay di nuovo disponibile

L'applicazione SharePlay non si è presentata all'appuntamento con la release ufficiale di iOS 15, il nuovo sistema operativo Apple uscito a supporto della nuova lineup Apple iPhone 13, analizzata nel dettaglio in questo speciale dedicato. Ma l'interessante funzionalità che permette di condividere brani, serie e schermo attraverso FaceTime, consentendo a più persone di interagire con i controlli di riproduzione, è tornata nella beta di 15.1 di iOS e potrebbe essere in dirittura d'arrivo.

L'applicazione è stata rimossa dalla precedente versione beta di iOS 15, cosa che ha innescato sospetti sulla sua possibile cancellazione, ma non è l'unica applicazione mancante dal pur ricco sistema operativo Apple, che abbiamo recensito esaustivamente. Inoltre Apple non ha rimosso la voce SharePlay dalla pagina delle applicazioni in arrivo. Aggiungendo a tutto questo il suo ritorno nella nuova beta di iOS, probabilmente destinata a diventare una release ufficiale in un mese o giù di li, possiamo dirci tranquilli sull'arrivo di una funzionalità che avremmo voluto avere a disposizione decisamente prima, in piena pandemia.

A questo proposito l'aggiornamento iOS 15.1 dovrebbe includere anche il supporto per il certificato vaccinale statunitense, chiamato SMART Health Card, già disponibile sui sistemi Google. Ogni paese ha già le sue applicazioni per rendere semplice portare con se e mostrare il certificato del vaccino per il COVID-19, ma un'applicazione centralizzata per tutti i documenti fa sempre comodo e speriamo che l'iniziativa venga estesa al Green Pass.