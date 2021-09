League of Legends: Arcane, svelato il cast dei doppiatori della serie Netflix

Netflix e Riot Games hanno condiviso in rete otto nuovi poster di Arcane, l'attesa serie animata di League of Legends in arrivo il prossimo autunno, e svelato il cast dei doppiatori.

Finora il materiale promozionale di Arcane si è concentrato perlopiù su Jynx, ma i nuovi poster, che potrete visualizzare nella galleria sottostante, danno spazio anche agli altri personaggi che vedremo nella serie animata, come Vander e Mel.

Come accennato in apertura sono stati svelati anche i doppiatori di Arcane. Ad esempio, Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Versa) e Ella Purnell (Army of the Dead) daranno voce alle protagoniste Vi e Jinx.

Di seguito il cast dei doppiatori svelati da Netflix e Riot Games:

VI sarà doppiata da Hailee Steinfeld

Jinx sarà doppiata da Ella Purnell

Jayce sarà doppiatp da Kevin Alejandro

Caitlyn sarà doppiata da Katie Leung

Silco sarà doppiato da Jason Spisak

Mel sarà doppiata da Toks Olagundoye

Vander sarà doppiato da JB Blanc

Viktor sarà doppiato da Harry Lloyd

ll primo trailer di Arcane verrà pubblicato sabato 25 settembre, durante lo show TUDUM, il primo evento globale organizzato da Netflix per i fan, di cui cui trovate i dettagli nella nostra news dedicata. Nel frattempo potete ingannare l'attesa guardando la clip pubblicata lo scorso maggio.

La serie animata di League of Legends è prodotta in collaborazione con Fortiche Productions. Lo scenario sarà quello della regione utopica di Piltover, e nei meandri oppressi di Zaun. La trama seguirà le origini di due iconici campioni di League of Legends, e di un potere che li metterà a dura prova.