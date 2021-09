PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con A Tutto Giappone

PlayStation Store rilancia la promozione A Tutto Giappone, che consente di acquistare giochi giapponesi per PS5 e PS4 in offerta a prezzi davvero interessanti. L'iniziativa terminerà il 7 ottobre.

È il caso di NEO: The World Ends With You (qui la recensione), l'ottimo action RPG targato Square Enix, che può essere vostro per 41,99€ anziché 59,99: primo sconto in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre.

Lo stesso si può dire per due interessanti remaster, ovverosia Ninja Gaiden: Master Collection (qui la recensione) e Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster (qui la recensione), che grazie alla promo A Tutto Giappone sono disponibili rispettivamente a 29,99€ anziché 39,99 e a 45,49€ anziché 69,99.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 (qui la recensione) è in offerta a 38,99€ anziché 59,99, mentre Persona 5 Strikers (la recensione) tocca il prezzo più basso di sempre a 35,99€ anziché 59,99. A proposito della serie Atlus, c'è anche Persona 5 Royal (recensione) a 26,99€ anziché 59,99.

Tornando in casa Square Enix troviamo Final Fantasy 7 Remake (la recensione) a 40,59€ anziché 69,99 e Final Fantasy 7 Remake Intergrade (recensione) a 56,79€ anziché 79,99: un'ottima occasione per recuperare l'eccellente remake.

La promozione A Tutto Giappone, al momento non ancora pubblicizzata sullo store italiano, include anche tante altre occasioni interessanti di cui parleremo senz'altro nel nostro approfondimento dedicato alle offerte del PlayStation Store.