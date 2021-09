PlayStation Store, offerte del 21 settembre 2021

Su PlayStation Store sono tornati i Doppi Sconti, che consentono agli utenti abbonati a PlayStation Plus di accedere a offerte davvero interessanti: ecco le migliori.

Tornano le offerte su PlayStation Store, e in questo caso a essere riproposta è la promozione dei Doppi Sconti, che fino al 30 settembre consentirà agli utenti abbonati a PlayStation Plus di usufruire di una riduzione di prezzo supplementare su di un'ampia quantità di giochi per PS5 e PS4. Quali sono gli affari migliori, quelli proprio da non perdere? Da Assassin's Creed Valhalla a Immortals: Fenyx Rising, passando per Watch Dogs: Legion, Twin Mirror ed eFootball PES 2021 Season Update, ecco i titoli disponibili al prezzo più basso di sempre e che dunque sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire.

Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla, Eivor e Basim in un artwork ufficiale I Doppi Sconti consentono di portarsi a casa Assassin's Creed Valhalla per PS5 e PS4 al prezzo di 39,19€ anziché 69,99: si tratta della cifra più bassa mai raggiunta dall'action RPG targato Ubisoft, che offre una campagna decisamente corposa, ambientata all'interno di una mappa enorme: quella dell'Inghilterra del IX secolo. Al comando del coraggioso Eivor, guerriero scelto del Clan del Corvo, dovremo guidare i nostri uomini durante il difficile esodo dalla Norvegia verso le coste inglesi al fine di trovare una nuova e prosperosa casa. Una volta sul posto, però, sarà essenziale stringere quante più alleanze possibili al fine di contrastare la furia delle truppe di Alfredo il Grande. Suddiviso in saghe, come quelle della mitologia norrena, lo story mode di Assassin's Creed Valhalla (qui la recensione) coinvolge fin dalle prime battute grazie alla qualità dei personaggi e degli scenari, che durante le fasi esplorative a piedi o a cavallo regalano panorami decisamente suggestivi e rappresentano senza alcun dubbio l'elemento visivo più rilevante di questa produzione. Lato gameplay, tuttavia, sono state introdotte diverse novità rispetto al precedente Assassin's Creed Odyssey (ecco la recensione), con una resa dei colpi migliorata e un inventario più compatto e sensato, con anche armi che possono essere impugnate da entrambe le mani, nonché missioni che includono razzie di conventi e villaggi.

Immortals: Fenyx Rising Immortals: Fenyx Rising, la protagonista impegnata con un enigma ambientale Prezzo più basso di sempre anche per Immortals: Fenyx Rising (PS5 e PS4, 29,39€ anziché 49,69), il che si traduce in un'altra importante occasione per recuperare uno dei migliori titoli realizzati da Ubisoft negli ultimi anni, vera e propria sorpresa del 2020. Il gioco ci catapulta nuovamente nell'antica Grecia, ma con un'enfasi sui miti e le leggende di questa terra. Il personaggio che controlliamo, Fenyx, è infatti una scaltra guerriera che viene incaricata dagli dei di scovare ed eliminare l'origine di una maledizione che minaccia di ucciderli tutti. Un'impresa non semplice, che potremo però portare a termine grazie ai poteri divini che ci verranno donati nel corso di una campagna piena di scoperte, enigmi ambientali e scontri spettacolari. La recensione di Immortals: Fenyx Rising.