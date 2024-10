iPhone 16 e il paradosso del prezzo: all'ingrosso si vende ad una cifra più alta

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, l'iPhone 16 sta riscontrando una domanda tale da far aumentare il suo prezzo oltre il listino in diverse transazioni all'ingrosso. B-Stock, uno dei principali rivenditori B2B, ha dichiarato che il modello attuale si vende a circa l'1,5% sopra il prezzo di vendita. Questo fenomeno, simile a quanto avvenuto con l'iPhone 12, si spiega con quattro fattori principali che stanno sostenendo la domanda del nuovo modello .

In primo luogo, alcuni modelli di iPhone 16 richiedono tempi di attesa prolungati , portando clienti internazionali a pagare un sovrapprezzo per evitare lunghe attese e ottenere il prodotto rapidamente. Inoltre, in mercati come Asia, Sud America e Medio Oriente, il prezzo al dettaglio è generalmente più alto a causa delle tasse d'importazione. Qui, l'acquisto di telefoni tecnicamente di seconda mano, anche se sigillati, consente risparmi significativi grazie alle agevolazioni fiscali, generando una domanda particolarmente alta. La situazione è ulteriormente influenzata dalla recente decisione di Apple di ridurre la produzione dei modelli iPhone 16 e 16 Plus, aggiungendo una certa scarsità di disponibilità sul mercato.

Accesso prioritario

Negli Stati Uniti, molte transazioni all'ingrosso beneficiano di sconti fiscali statali, e per alcune aziende acquistare in blocco può risultare vantaggioso, anche a un prezzo superiore al retail, dato il risparmio sulle tasse di vendita. Infine, alcuni rivenditori sono disposti a pagare prezzi superiori per avere accesso prioritario agli stock e per compensare il costo del dispositivo con i guadagni provenienti da servizi aggiuntivi, come assicurazioni o piani telefonici.

iPhone 12 Pro.

Ma tutto questo non è una novità per iPhone: B-Stock segnala che il modello iPhone 12 continua a vendere bene usato. La sua popolarità è dovuta alla somiglianza con le generazioni successive, che non hanno introdotto grandi cambiamenti in termini di design e funzioni. Anche gli iPhone 13 e i 15 Pro Max continuano a riscuotere successo, mantenendo fino al 74% del loro valore di vendita originale, nonostante il lancio del nuovo device.