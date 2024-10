Il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 Rebirth di aka_purin ci riporta in spiaggia

Final Fantasy 7 Rebirth rappresenta uno dei giochi più apprezzati usciti nel 2024 e di conseguenza il numero di cosplay basati sui personaggi del JRPG di Square Enix è aumentato a dismisura. Ad esempio, oggi vi proponiamo il cosplay di Tifa realizzato da aka_purin, che ci porta nella soleggiata spiaggia di Costa del Sol.

Tifa Lockhart è una delle figure principali di Final Fantasy 7 e della trilogia remake in corso. Amica d'infanzia di Cloud, si è trasferita a Midgar dove lavora come barista al Seventh Heaven, un locale che funge anche da base segreta per il gruppo ecoterrorista Avalanche. Oltre al suo lavoro di copertura, Tifa è una combattente esperta in arti marziali, utilizzando le sue abilità per sconfiggere i nemici con potenti pugni e calci.