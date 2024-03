Jim Ryan di PlayStation afferma che la compagnia è 'entusiasta' dell'accordo per Call of Duty

Jim Ryan, il quasi ex-capo di PlayStation, ha parlato recentemente con la rete CNBC e ha detto la propria sul caso Microsoft-Activision e sull'esclusività di Call of Duty, affermando che Sony è "entusiasta" di aver negoziato un accordo per la pubblicazione dello sparatutto su PlayStation.

A Ryan è stato chiesto perché si sia opposto all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, considerando che anche Sony ha acquisito aziende in passato per assicurarsi le esclusive PlayStation. Ryan ha risposto che il caso di Activision Blizzard è diverso a causa delle sue dimensioni e della sua portata, e che Call of Duty da solo è un franchise estremamente importante.

"Siamo stati assolutamente entusiasti di poter negoziare un accordo con Microsoft per garantire che il franchise rimanga disponibile sulle piattaforme PlayStation per i prossimi 10 anni", ha continuato Ryan. "Questo era molto importante per noi e siamo molto felici di aver concluso l'accordo".

Quando gli è stato chiesto perché Sony non abbia accettato l'accordo iniziale, Ryan ha suggerito che le condizioni originariamente offerte da Microsoft non erano le stesse che Sony ha poi accettato.