Highwater ora è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Switch, ecco il trailer di lancio

Come da programma, da oggi Highwater è disponibile anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store, dopo un periodo di esclusività su piattaforme mobile attraverso l'abbonamento a Netflix. Per festeggiare gli sviluppatori di Demagog Studio hanno pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare qui sotto.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione delle versioni mobile di Highwater, in cui abbiamo elogiato l'avventura di Demagog Studio per la sua atmosfera unica e alcuni spunti interessanti per quanto riguarda esplorazione e scontri strategici, al netto tuttavia di un ritmo fin troppo blando e un sistema di combattimento generalmente non particolarmente profondo.