Dragon's Dogma 2: fan ha già giocato 27 ore prima ancora che esca e sapete per quale motivo

Dragon's Dogma 2 sarà disponibile il 22 marzo su PS5, PC e Xbox Series X|S e molti appassionati non vedono l'ora di avventurarsi nel mondo fantasy di Capcom. Alcuni hanno però già speso veramente molte ore sul gioco, grazie alla demo che permette di creare in anticipo il proprio personaggio. Un utente nello specifico ha persino raggiunto l'esagerato numero di 27 ore.

L'informazione è stata condivisa su Reddit, come potete vedere qui. L'utente, di nome Strange_Music, ha condiviso un'immagine che segnala come abbia giocato 27 ore a Dragon's Dogma 2. Precisa che parte del tempo stesso è in realtà "fasullo" in quanto non stava realmente usando il gioco, che è rimasto aperto in backgroud, ma dal modo in cui lo racconta non pare essere questa la vera causa del tempo investito.

L'utente ha veramente speso un numero di ore enorme nella creazione del personaggio, continuando a provare diverse combinazioni e ottimizzando il proprio Arisen e la propria Pedina.

Altri utenti ammettono di aver investito molte ore nella demo di Dragon's Dogma 2, con un utente che parla ad esempio di dieci ore. Anche se si tratta poco più di un terzo rispetto a Strange_Music, sono comunque veramente molte. Ci sono interi giochi che durano meno.

Anche voi siete appassionati fino a questo punto?