Balatro, l'autore parla della classificazione e delle accuse di gioco d'azzardo

Prospettive future

L'interfaccia di Balatro

Nel futuro di Balatro c'è una versione mobile, che lo sviluppatore ha confermato essere in lavorazione, mentre per quanto concerne eventuali nuove funzionalità l'importante per localthunk è evitare contenuti eccessivamente complessi.

"So che il problema delle meccaniche è presente in altri giochi e quindi, anche se i giocatori più esperti potrebbero desiderare ulteriori livelli di complessità, non credo che sia necessario per aggiungere profondità al gioco", ha dichiarato l'autore.

"Preferirei aggiungere più opzioni, più opportunità di emergere, più segreti. Personalmente non sono molto in sintonia con i giochi complessi, quindi non vorrei mai trasformare Balatro in qualcosa che richieda una tonnellata di conoscenze preliminari solo per giocare a livello principiante."