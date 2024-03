Stellar Blade, volete che Eve sia mezza 'nuda'? Il gioco diventerà più difficile

Stellar Blade potrebbe essere un buon gioco, forse anche ottimo, ma per il momento sta facendo parlare di sé soprattutto per l'aspetto della sua protagonista, il cui fisico è basato su quello di una modello. Inoltre, in questo gioco avremo modo di vestirla in modi sempre più rivelatori, con anche un costume che è in pratica una seconda pelle mezza trasparente. C'è però un problema: se volete la protagonista "nuda", dovrete accettare di avere meno difese.

La "Skin Suite" che potete vedere qui sotto è stata scoperta tramite la demo di Stellar Blade emerse online in anticipo e scaricata da alcuni giocatori. È però stato scoperto che la Skin Suit disattiva gli Scudi di Eve, che servono per proteggerla da parte dei danni.

"Le Skin Suite sono abiti realizzati dalla Mother Sphere", si legge nella descrizione del costume per Eve in Stellar Blade. "Copre il corpo del membro della Squadra Aviotrasportata e si dispiega da sola, oppure si espande e si contrae a seconda della situazione. In altre parole, è come una pelle vivente".

Dopo queste parole, la descrizione precisa che la Skin Suite disattiva però gli Scudi di Eve. Possiamo quindi considerare questo costume come una sorta di "modalità difficile" di Stellar Blade. Ha inoltre perfettamente senso che meno vestiti indossa la protagonista, minore sia la sua difesa.