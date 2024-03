I migliori videogiochi per i fan di Dungeons & Dragons

Ecco una lista di videogiochi per soddisfare la vostra sete di Dungeons & Dragons anche quando non state giocando di ruolo.

I festeggiamenti per celebrare il cinquantesimo anniversario di Dungeons & Dragons sono ufficialmente iniziati e per tutti i momenti in cui non state giocando di ruolo abbiamo messo insieme una lista di videogiochi il più possibile affini all'universo creato nel 1974 da Gary Gygax e Dave Arneson. Abbiamo pensato a tutto: dalle avventure ambientate proprio all'interno di questo universo passando per classici del genere ruolistico (a base di dadi e non) che vi trasporteranno anche in una Galassia Lontana Lontana facendovi comunque sentire a vostro agio tra meccaniche e sistemi di gioco. C'è persino un'avventura in VR che, oltre a farvi prendere in mano le miniature, vi catapulterà in un seminterrato americano anni '80 pieno di nostalgia. Senza indugiare oltre, ecco la nostra lista dei giochi perfetti per ogni fan di Dungeons & Dragons.

Baldur’s Gate 1, 2 e 3 Se avete già familiarità con Baldur's Gate 3 e siete appassionati di D&D, allora vi consigliamo di dare una chance ai primi due capitoli della saga sviluppati da Bioware Baldur's Gate 3 è un gioco che non ha bisogno di presentazioni: ha vinto decine di riconoscimenti come Gioco dell'anno, ha scosso l'industria alle fondamenta e garantito centinaia di ore di divertimento a chi lo ha acquistato. Giocarlo è la raccomandazione più ovvia per ogni fan di D&D viste le meccaniche simili, le ambientazioni familiari e la libertà di scelta nell'affrontare i veri scenari. Se siete già conoscitori dell'opera di Larian Studios, allora non possiamo che raccomandarvi di completare la trilogia recuperando le Enhanced Edition del primo e del secondo Baldur's Gate. Questi giochi sono stati sviluppati nientemeno che da Bioware in collaborazione con Black Isle Studios e sono una coppia di avventure nel mondo dei Forgotten Realms davvero ben fatta e che è invecchiata sorprendentemente bene, tanto da essere considerati dei veri e propri classici del genere.

The Elder Scrolls V: Skyrim Se vi piacciono il fantasy, i giochi di ruolo e un combattimento più orientato all'azione, Skyrim è il titolo che fa per voi Se siete alla ricerca di un'avventura in tempo reale e con una libertà d'azione, di gestione e di relazione simile a quella di D&D, allora The Elder Scrolls V: Skyrim è un altro grande classico del mondo fantasy che non potete farvi sfuggire. Sviluppato da Bethesda, con una quantità incredibile di modi di affrontare le sue missioni e di mod con le quali espandere e adattare l'avventura, questo gioco di ruolo si presenta come una tela bianca su cui dipingere il vostro personaggio per poi lanciarlo in un mondo pieno di storie ben scritte in cui forgiare il vostro destino. Ci sono fazioni con cui allearsi e che è possibile tradire, missioni secondarie e principali in cui ogni opzione è sul tavolo (anche pugnalare alle spalle il personaggio che ve l'ha assegnata) e una campagna principale lunga e appassionante: Skyrim è un vero e proprio distillato di amore per il fantasy.

Tabletop Simulator Tabletop simulator è la risposta ai problemi di organizzazione innati di ogni gruppo che gioca a D&D Quando la sessione di D&D di persona va a monte perché uno o più membri del gruppo ha disdetto o non è riuscito a raggiungere nel mondo reale il resto del gruppo, Tabletop Simulator può venirvi in aiuto. In questo gioco (che supporta i visori VR), oltre a una miriade di giochi da tavolo classici e altri creati dalla community, è possibile simulare il proprio tavolo e le schede di gioco, parlarsi e tirare i dadi, il tutto dal PC. C'è qualche compromesso da fare come un minimo di latenza o il fatto che i dadi possano buggarsi in alcuni punti, ma se siete lontani dai vostri compagni avventurieri, questo videogioco è il simulatore di D&D a distanza migliore a disposizione.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition Ambientata nella parte più settentrionale del mondo di D&D, Neverwinter Nights è un'avventura che, 22 anni dalla sua uscita, riesce ancora a emozionare Tornando nel mondo di D&D, Neverwinter Nights nella sua versione Enhanced è un ottimo modo per riscoprire un classico del genere RPG sviluppato anche questa volta nientemeno che da Bioware. Visto che utilizza le regole della terza edizione di D&D, i giocatori più giovani potrebbero non trovare familiarità con le sue regole, ma in questo titolo vi aspetta un'avventura tra i ghiacci davvero ben sviluppata e che vi vedrà salvare in solitaria un intero continente. Il gioco supporta moltissime mod, il multigiocatore e ha una lunga campagna con diversi colpi di scena. La grafica è del 2002, ma mantiene intatto il suo fascino.

Divinity Original Sin (1+2) Sviluppato da Larian Studios, che i videogiochi di ruolo li sa fare, questa saga promette tante ore di divertimento fantasy in cui siete voi a prendere le decisioni La saga di Divinity: Original Sin ha come parole chiave la libertà d'azione e la personalizzazione della propria avventura fantasy. Si potrà creare il proprio personaggio nei dettagli e successivamente partire alla scoperta di una storia profonda e da interpretare liberamente. I due capitoli della serie sono ambientati a secoli di distanza uno dall'altro quindi è possibile godersi prima il secondo senza problemi. Il sistema di combattimento a turni è complesso e ben sviluppato ed è possibile giocare in gruppo fino a quattro giocatori anche in schermo condiviso.

Planescape: Torment: Enhanced Edition Planescape: Torment è un classico delle trasposizioni videoludiche del mondo di Dungeons & Dragons Basato su una vera campagna di D&D, costruito sullo stesso motore grafico di Baldur's Gate e sviluppato da Black Isle Studios, Planescape: Torment è un classico del 1999 disponibile anche in versione Enhanced per riviverlo senza grossi problemi nel 2024. Questo gioco mette al centro la trama con il combattimento che assume un ruolo secondario. Il protagonista, conosciuto come Il Senza Nome, è un uomo immortale che, se ucciso, dimentica ogni cosa. Così l'avventura si concentra sul suo viaggio tra la città di Sigil e altri piani per recuperare i ricordi delle sue vite precedenti e scoprire perché è stato reso immortale. In questo gioco troverete enigmi, interazioni con i membri del proprio party e tante ore di avventura ruolistica in piena regola con una buona dose di nostalgia.

Dragon Age: Inquisition L'epopea fantasy sviluppata da Bioware è un ottimo modo per andare a ritrovare le atmosfere e la libertà d'azione di D&D ma con un combattimento più dinamico Aspettando Dreadwolf, Inquisition è l'ultimo capitolo della serie Dragon Age ad essere stato pubblicato nel 2014 e ancora oggi, 10 anni dopo l'uscita, ha una community di appassionati che tornano a riviverlo di tanto in tanto. Questa avventura targata Bioware è un gioco di ruolo in piena regola con un'ambientazione fantasy destinata a farsi ricordare. La storia è intrigante, il combattimento avvincente e le opzioni per personalizzare la narrativa sono davvero tante. È incluso in EA Play, nel Game Pass Ultimate e in quello per PC quindi è davvero semplice recuperare o tornare a giocare a una delle avventure fantasy che hanno definito il decennio 2010-20.

Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition Quella tra D&D e Pathfinder non è necessariamente una scelta obbligata, entrambi gli universi hanno molto da offrire anche dal punto di vista videoludico Non c'è solo D&D nel mondo dei giochi di ruolo fantasy che hanno avuto una trasposizione videoludica. Nato dopo una campagna Kickstarter che ha avuto molto successo, Pathfinder: Kingmaker è un gioco di ruolo isometrico in cui voi e il vostro party lascerete un segno indelebile nelle Stolen Lands. Il combattimento è solido, la narrativa interamente dipendente dalle vostre scelte e il comparto tecnico è ben fatto. Se amate Pathfinder oltre a D&D, questa sua trasposizione videoludica non vi deluderà perché resta molto fedele alle meccaniche e ai sistemi del gioco di ruolo, soprattutto per quanto riguarda la progressione dei personaggi.

Pillars of Eternity 1 e 2 Non poteva mancare in questa lista almeno una serie sviluppata dai maestri del gioco di ruolo di Obsidian Entertainment e abbiamo scelto quella di Pillars of Eternity Un altro colosso del mondo RPG fa il suo ingresso nell'arena: parliamo di Obsidian e del suo Pillars of Eternity, l'universo all'interno del quale sarà ambientato l'attesissimo Avowed. I due capitoli finora usciti di questa saga sono un perfetto mix di storia malleabile e combattimento frenetico con il secondo capitolo (ambientato cinque anni dopo il primo) che migliora ogni cosa rispetto al precedente. La seconda avventura vi vedrà esplorare l'arcipelago Deadfire dove diverse fazioni sono in guerra tra loro, potrete scegliere chi aiutare e chi ostacolare mentre avanzerete nella ricerca del dio impazzito Eothas.

Solasta: Crown of the Magister Uno dei punti forti di Solasta: Crown of the Magister è la sua verticalità, un elemento da cui i titoli a turni stanno generalmente alla larga vista la complessità richiesta in fase di design Ci sono giochi come Baldur's Gate 3 che affidano al D20 diverse scelte chiave nel corso dell'avventura, e poi c'è Solasta: Crown of the Magister dove, proprio come nel gioco di ruolo, quasi ogni cosa è dettata dai dadi. In questa avventura il vostro party da quattro avventurieri (ciascuno personalizzabile) affronterà dungeon su più livelli in cui ogni cosa può trasformarsi in un vantaggio per voi o in un attacco a sorpresa per i nemici. Se cercate un'esperienza tutta a base di dadi, in cui costruire e condividere con il resto degli utenti i vostri dungeon più crudeli, allora questo RPG a turni saprà darvi molte soddisfazioni.

Neverwinter Cambiando completamente genere, se amate D&D e gli MMO, allora Neverwinter potrebbe essere il gioco che state cercando. Uscito nel 2013 e ora completamente gratuito, Neverwinter è un MMORPG d'azione che prende molti dei sistemi di D&D e li traduce in ottica da gioco multiplayer online di massa. Per essere competitivi nell'endgame bisogna essere parte di una gilda e grindare non poco ma nulla di tutto questo è richiesto per godersi la storia principale completamente gratuita e piena zeppa di riferimenti al mondo di Neverwinter. Se poi i sistemi, le ambientazioni, la monetizzazione e gli elementi sociali vi aggradano, allora potrete dare una possibilità a tutti gli elementi più tipici degli MMO e iniziare a macinare per raggiungere l'endgame.

Icewind Dale: Enhanced Edition Icewind Dale è un altro classico dell'era dei primi Baldur's Gate e non è solo pieno di nostalgia ma ha anche una bella storia da raccontare Uscito nel 2000, Icewind Dale è un altro classico del genere RPG ambientato in una regione iconica del mondo di D&D: la Valle del Vento Gelido. Questo gioco ricalca il solco lasciato dai primi Baldur's Gate con una storia complessa e stratificata piena di interazioni e combattimenti vecchio stile. L'Enhanced Edition contiene il gioco completo, le espansioni e inoltre persino le missioni secondarie tagliate dalla versione originale. Avventuratevi in Icewind Dale se siete alla ricerca di un'esperienza retrò e preparatevi a esplorare un modo di fare e pensare D&D praticamente estinto dalla contemporaneità.

Demeo Demeo ha delle premesse molto semplici: fare dungeon crawling con le miniature in digitale nel modo più fedele possibile e secondo noi riesce nella sua missione Demeo è un gioco che vuole replicare l'emozione di fare dungeon crawling con le miniature ed è disponibile anche in VR per immergersi completamente nell'azione. Spostare a mano arcieri e spadaccini per metterli a combattere contro goblin e boss arrabbiati vi farà sentire davvero in uno scantinato americano all'inizio degli anni '80 mentre tutto va bene e nulla è più importante dello sconfiggere il capo dei goblin di turno. C'è una buona progressione e la possibilità di giocare con gli amici online per ritrovarsi attorno a un tavolo virtuale.

Knights of the Old Republic Bioware ha dato il meglio di sé in Knights of the Old Republic creando un universo narrativo grandioso e un sistema ruolistico che ancora oggi fa da standard Ci allontaniamo un attimo dall'ambientazione fantasy per consigliarvi quello che, a oggi, viene considerato uno dei migliori giochi di ruolo di sempre ovvero Star Wars: Knights of the Old Republic. Ambientato 4.000 anni prima dell'Impero Galattico, Knights of the Old Republic vi vedrà vestire i panni di un utilizzatore della forza (sarete voi a scegliere se intraprendere la via del lato chiaro o del lato oscuro) che deve aiutare l'ordine dei Jedi contro le forze oscure dei Sith. C'è tantissima personalizzazione dell'avventura e un sistema di dadi, per determinare il successo di ogni cosa, identico a quello di D&D.

Dungeons & Dragons: Chronicles Of Mystara Potrete rivivere l'estetica e il gameplay da cabinato arcade di Dungeons & Dragons anche sul vostro PC di casa con Chronicles Of Mystara L'arcade continua ad avere il suo fascino e se siete appassionati di questo modo di fare videogiochi, sarete contenti di sapere che Capcom, nel 2013, ha pubblicato in versione HD una raccolta di due titoli chiamata Dungeons & Dragons: Chronicles Of Mystara che contiene Dungeons & Dragons: Tower of Doom e Dungeons & Dragons: Shadow Over Mystara. Questi giochi d'azione a scorrimento orizzontale sono semplici, divertenti e un vero e proprio tuffo nel passato del fantasy videoludico.