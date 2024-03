PS5 Slim: in arrivo nuovi sconti ufficiali per la console in Europa, secondo un noto leaker

Tramite le pagine di deadlabs.com, billbil-kun ha svelato l'arrivo di una nuova promozione ufficiale di Sony per PS5 Slim nella versione standard con lettore, che presto sarà disponibile con uno sconto di 75 euro in Francia e probabilmente anche nel resto dell'Europa, Italia inclusa.

La promozione dunque dovrebbe essere identica a quella proposta circa un mese fa da Sony, con PS5 Slim che sarà acquistabile per un periodo limitato di tempo al prezzo di 474,99 euro, anziché i canonici 549,99 euro.

Come fa notare billbil-kun, che ricordiamo essere uno dei leaker più affidabili del settore, la promozione è già iniziata in Spagna, mentre in Francia prenderà il via lunedì 18 marzo presso tutti i negozi autorizzati, secondo le sue fonti. Di conseguenza è altamente probabile che presto seguiranno anche l'Italia e altri mercati europei, con un annuncio ufficiale da parte di Sony nel giro di pochi giorni, se non ore.