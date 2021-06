Jim Sterling ha perso decine di migliaia di seguaci da quando ha annunciato la sua sessualità non binaria

Da quando a gennaio ha annunciato il suo genere sessuale non binario, il giornalista videoludico James Stephanie Sterling, che non ha problemi se la gente continua a chiamarlo Jim, ha visto una vera e propria emorragia di seguaci sul suo canale YouTube, che sono scesi sotto i 900.000 quando prima erano quasi arrivati al milione.

Sterling è noto per i suoi video accesissimi e per attaccare a testa bassa le multinazionali del settore videoludico, esprimendo delle opinioni spesso estreme. Nonostante ciò non aveva mai perso seguaci ai ritmi attuali. Alcuni tendono a minimizzare, affermando che la sessualità di Sterling non sia il problema, ma il rapporto di causa effetto è sempre più evidente. Al momento della rivelazione i seguaci sono scesi di colpo di 2.000 unità, così come il giorno dopo. Da quel momento, per circa quattro mesi, Sterling ha visto una fuga continua di persone dal suo canale.

Molti danno la colpa al suo parlare di politica, altri al fatto che se la prende spesso con il capitalismo, ma la verità, come notato dal giornalista stesso, è che tratta di certi argomenti dal 2014 e fino a oggi non si era mai verificato niente di simile.

Insomma, per Sterling il problema in questo caso sarebbe la transfobia di parte del pubblico, lo stesso che magari ha perdonato a Dream di aver barato, premiandolo con più di un milione di nuovi seguaci, o che non ha battuto ciglio quando Paul Logan si è fatto delle foto con dei suicidi durante un viaggio in Giappone.