Judgment disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Stadia: trailer e voti della critica

Judgment è disponibile a partire da oggi anche su PS4, Xbox Series X|S e Google Stadia, con una versione tecnicamente migliorata rispetto all'originale per PS4.

Il trailer di lancio del gioco ribadisce i tanti punti di forza che abbiamo sottolineato nella recensione di Judgment per PS5, confermati anche dagli ottimi voti che il titolo ha ricevuto dalla stampa internazionale.

L'attuale Metascore è infatti pari a 83 e non esiste una singola valutazione "gialla" per il riuscitissimo spin-off della serie Yakuza, che come saprete include anche il doppiaggio in giapponese e in inglese, nonché i sottotitoli in italiano.

Judgment per PS5, i voti della stampa internazionale