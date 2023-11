Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, un gameplay trailer con Kento Nanami, Mahito, Eso e Kechizu

Bandai Namco e gli sviluppatori di Byking hanno presentato un nuovo gameplay trailer di Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, il picchiaduro 3D con protagonisti i personaggi della serie manga e anime creata da Gege Akutami. Nello specifico, il trailer si concentra sull'esorcista Kento Nanami, Mahito e i fratelli Eso e Kechizu.

Come possiamo vedere dal trailer, le abilità caratteristiche dei personaggi sono state riproposte nel gioco in maniera fedele. Kento Nanami dunque usa la sua mannaia per attacchi rapidi e precisi, mentre Mahito alterna attacchi corpo a corpo dalle movenze imprevedibili a colpi dalla distanza trasformando il proprio corpo. Infine, i fratelli Eso e Kechizu contano come un unico lottatore e si alternano durante gli attacchi.