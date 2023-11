Borderlands Collection: Pandora's Box classificato per Nintendo Switch, presto l'annuncio?

Chiaramente non si tratta di una regola vera e propria, dunque non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali.

Borderlands Collection: Pandora's Box è stato classificato per Nintendo Switch in Germania, suggerendo dunque che presto la raccolta con tutti i giochi della serie Gearbox sarà disponibile anche per tutti i giocatori in possesso della console portatile della grande N.

Una raccolta ricca di contenuti

Pubblicato su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC lo scorso 1 settembre, si tratta di una mastodontica raccolta disponibile in formato digitale che include tutti i giochi della serie Borderlands, inclusi gli spin-off Tales from the Borderlands e tutti i DLC pubblicati. Il prezzo standard è di 149,99 euro, ma è stata lanciata a 59,99 euro per un periodo limitato di tempo, un'iniziativa che speriamo verrà riproposta anche su Nintendo Switch.

Nello specifico questi sono tutti i contenuti inclusi nella Borderlands Collection: Pandora's Box: