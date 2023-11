Enotria: The Last Song, aperte le iscrizioni per la closed beta su PC, ecco i requisiti di sistema

Il team italiano di Jyamma Games ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per la Early Closed Beta Test su PC di Enotria: The Last Song, il souls-like realizzato in Unreal Engine 5 ispirato ai paesaggi e il folklore del Bel Paese.

Stando ai dettagli condivisi dallo studio, questa versione di prova darà modo ai giocatori di avere un primo assaggio di Enotria: The Last Song e di sconfiggere "i potenti Autori che hanno creato il Canovaggio e liberare il mondo dalla stagnazione, sfruttando il potere di Ardore."

Inizialmente verrà selezionato un piccolo gruppo di giocatori, con ulteriori inviti che verranno spediti con l'avanzare dei test. I partecipanti interagiranno con il team di Jyamma Games in modo da offrire agli sviluppatori dei feedback preziosi per limare imperfezioni e migliorare l'esperienza di gioco nel complesso, ricevendo in cambio un bonus speciale rappresentato da un costume esclusivo.