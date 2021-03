Just Cause: Mobile, uno spettacolare trailer cinematografico da Square Enix

Just Cause: Mobile è stato mostrato da Square Enix con uno spettacolare trailer cinematografico, carico di azione frenetica, nel corso dell'evento Square Enix Presents.

Annunciato ai Game Awards 2020, Just Cause: Mobile approderà sui dispositivi iOS e Android nel corso del 2021.

Just Cause: Mobile amplia l'universo della serie portando l'azione esplosiva di Just Cause tra le tue mani con esperienze sia in single-player che in multiplayer. Potrai usare il rampino, planare e sparare ovunque tu sia, tutto da una fantastica visuale isometrica.

Divertiti con filmati di gioco e personaggi doppiati mentre personalizzi il tuo agente e ti unisci ai ranghi di Firebrand, una divisione speciale della celebre Agenzia. La tua missione sarà quella di fermare un nuovo gruppo di mercenari conosciuto con il nome di Darkwater.

Darkwater è un gruppo composto da ex-militari della Mano nera d'oltreoceano che ora rappresentano una grossa minaccia per l'Agenzia in tutto il mondo. Durante il tuo primo giorno nei Firebrand, la tua base subirà un attacco brutale, uno di quelli da cui di solito non si scampa.

La leader dei Firebrand, Carmen Padrón, ti ordina di indagare sul gruppo di mercenari Darkwater e rintracciare degli alleati che ti aiuteranno nella tua missione, come Rico Rodriguez, ex-membro dell'Agenzia.

Nel corso della campagna incontrerai dei personaggi ricorrenti della serie Just Cause che ti daranno delle informazioni importanti sul nemico e ti daranno una mano nelle varie missioni. Forma una squadra con mercenari veterani come Annika e Teo di Just Cause 3 e rintraccia il leggendario membro dell'Agenzia Rico Rodriguez.

La campagna di Just Cause: Mobile si svolgerà in tre enormi luoghi open-world. Rintraccia i Darkwater e annientali grazie a un ampio arsenale di armi, veicoli e gadget! Amplia e migliora il tuo equipaggiamento mentre avanzi nella storia e nelle modalità multigiocatore e sfida.