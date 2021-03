PlayStation VR 2 su PS5 sarà in grado di sdoganare la realtà virtuale?

Le aspettative intorno a PlayStation VR 2 su PS5 sono tantissime. Nonostante gli evidenti limiti tecnici del visore e di PlayStation 4, la prima generazione di PSVR è stata senza dubbio il visore per la realtà virtuale più venduto e la porta di ingresso di milioni di giocatori in questa innovativa tecnologia. PSVR2 sarà quindi in grado di sdoganare definitivamente la realtà virtuale?

Nonostante sia ormai passata la moda e alcuni attori importanti si siano ritirati dalla competizione, la realtà virtuale è un ambito nel quale diversi colossi dell'intrattenimento credono ancora. La società più convita sembra essere Facebook, che ha circa 10mila addetti impegnati tra la VR e l'AR. Anche Apple sembra essere destinata ad entrare nel mercato VR, anche se ovviamente a modo suo. Microsoft, invece, per il momento nega l'interessamento in ambito console, ma contemporaneamente sperimenta i nuovi HoloLens 2 con una demo Pokémon Go.

In maniera più silenziosa anche Sony si sta preparando a svelare completamente e portare sul mercato l'evoluzione di PlayStation VR. Si tratta di una mossa doverosa, quanto attesa: nonostante tutto PSVR è stato di gran lunga il visore più diffuso e una sua evoluzione potrebbe davvero rappresentare la migliore occasione per la VR per entrare nelle case di tutti.

Il primo PlayStation VR soffriva da un lato la scarsa potenza da parte di PlayStation 4, perlomeno per gli standard della realtà virtuale, e dall'altro una certa limitatezza del visore stesso. Schermi in bassa definizione, uno scatolotto che inizialmente non faceva passare nemmeno il segnale HDR e tanti cavi: si trattava davvero della preistoria. Il parco giochi e la forza di Sony, però, non gli impedirono di vendere milioni di casci e giochi.

Un dettaglio dei nuovi controller di PlayStation VR 2.

Già vedendo le prime informazioni messe a disposizione da Sony possiamo cominciare a capire che PlayStation VR 2 sarà un dispositivo più evoluto nelle forme, nelle tecnologie e nella fruibilità. Basta confrontare i controller next-gen di PS VR 2 svelati da Sony con i vecchi PS Move per capire quanto, nel mondo della tecnologia, pochi anni equivalgano a diverse ere geologiche.

I controller, oltre ad essere ergonomici e semplicemente belli da vedere, riusciranno a "rilevare le dita senza esercitare alcuna pressione", così da spingere la precisione del rilevamento ad un livello superiore. Il resto lo farà la potenza di PlayStation 5, che garantirà maggiore fedeltà visiva, livelli più ampi e formule di gameplay più elaborate.

Con un costo contenuto, quindi, PS VR 2 potrebbe diventare davvero quel visore "nazional popolare" che l'intero settore ha bisogno per sdoganare la tecnologia e introdurla nelle case di milioni di persone. E adesso che i tempi sembrano più maturi, perlomeno dal punto di vista tecnologico, potrebbe semplicemente bastare un brand forte come quello di PlayStation per sbloccare la situazione.

Cosa ne pensate? Parliamone!