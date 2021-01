King Arthur: Knight's Tale: trailer annuncia la disponibilità in Accesso Anticipato

King Arthur: Knight's Tale di NeocoreGames è finalmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, naturalmente per PC, come ci ricorda il trailer che trovate in testa alla notizia. Si tratta del filmato introduttivo del gioco, realizzato in computer grafica. Questa volta lo studio della serie Van Helsing propone un ibrido tra un gioco di ruolo e uno strategico a turni dall'ambientazione dark fantasy, in cui la mitologia arturiana viene completamente ribaltata.

Il giocatore interpreta infatti il cavaliere nero Sir Mordred, incaricato dalla Dama del Lago di uccidere Re Artù, il suo nemico storico, diventato una creatura infernale dopo essere già stato ucciso da Sir Mordred stesso (morto a sua volta). Morire tranquillamente non è cosa di questo mondo, verrebbe da dire.

Il giocatore dovrà quindi imbarcarsi in una lunga campagna in cui, guidando un gruppo di eroi, avrà il compito di ripulire il mondo dai mostri di Artù e ricostruire Camelot, scegliendo nel mentre come far prosperare il nuovo regno.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che King Arthur: Knight's Tale è in sviluppo anche per PS5 e Xbox Series X / S, come da annuncio del gioco. Probabilmente la versione Accesso Anticipato non arriverà su console, dove bisognerà attendere quella definitiva per poterci giocare.