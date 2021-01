Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, trailer del gameplay rivela le forme dell'eroe

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood si mostra in video con un trailer del gameplay che rivela le tre forme che potremo assumere nel gioco al comando di Cahal.

In uscita il 4 febbraio, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ci consentirà di scegliere la forma Lupus per l'esplorazione e l'infiltrazione.

La forma Homid per la neutralizzazione furtiva delle guardie e per penetrare le difese nemiche. E quando la rabbia lascia spazio alla ferocia, la forma Crinos permette al player di fare a pezzi le forze ostili con artigli e denti!

Questa meccanica di trasformazione unica permette di variare lo stile di gioco e di superare gli ostacoli in modi diversi. Che si scelga la furtività, l'assassinio o il combattimento brutale, Cahal ha molti talenti da utilizzare.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è il primo gioco action-RPG adattato dall'omonimo franchise horror. Maturo, brutale e complesso, inviterà il giocatore ad impersonare Cahal, alla ricerca di una sanguinosa redenzione.

Il protagonista giocherà un ruolo essenziale nella grande guerra condotta dai Garous contro Endron, una corporation globale le cui attività stanno devastando il mondo naturale.